Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist...
KKTC'de 'Akdeniz Fırtınası' esecek
KKTC'de 'Akdeniz Fırtınası' esecek
27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
27 ilaç daha geri ödeme...
27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
27 ilaç daha geri ödeme...
Fransa, Doğu Akdeniz yetmiyor, Irak'ta da birtakım beyanlarda bulunuyor
Fransa, Doğu Akdeniz yetmiyor, Irak'ta...

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 7'si muvazzaf 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 8'i muvazzaf 27 şüpheliden 19'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 8’i aktif görevde olmak üzere 27 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.