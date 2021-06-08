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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 40 kişiden 26'sı gözaltına alındı.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 40 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 şüphelinin gözaltına alındığı, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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