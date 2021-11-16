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FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada...

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 28 ilde 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 28 ilde operasyonları devam ediyor.

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