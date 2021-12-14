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FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada...
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FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

Ankara merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 102 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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