'FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında yeni iddianame

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon" olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin, örgütün İstanbul bölge temsilcisi olduğu belirtilen firari şüpheli Ahmet Hamdi Parlak hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı tespitler bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yeni iddianamede, "mağdur" olarak, kumpasın meydana geldiği dönemde görevde olan 61. hükümetin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem Başbakan Yardımcıları olarak görev yapan Bülent Arınç, Ali Babacan, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ ve Emrullah İşler ile 61. hükümet bakanlarının isimleri yer aldı.

İddianamede, 32 mağdur arasında MİT Başkanı Hakan Fidan, eski MİT müsteşarı Emre Taner, müsteşar yardımcısı Fatma Afet Güneş ve MİT personeli de yer buldu.

FETÖ'nün İstanbul bölge temsilcisi olduğu belirtilen firari şüpheli Ahmet Hamdi Parlak'ın Londra ve Kuzey İrlanda'da ikamet ettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelinin ayrıca, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla, "gizliliğin ihlali" suçundan 1 yıldan 3 yıla ve "nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçundan da 4,5 yıldan 12 yıla kadar olmak üzere toplam 35 yıl 6 aydan 57 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

FETÖ ile ilgili bilgilerin verildiği iddianamede, "İlk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflerine ulaşmanın yıpratıcı olacağını fark etmiş olan örgüt, mevcut sistemi savaşarak yıkmak yerine, devletin tüm kurumlarını ele geçirerek sistemi değiştirmeyi hedeflemiştir." denildi.

"Şeklen kamu görevlisi gibi gözükse de..."

İddianamede, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK), emniyet teşkilatına, MİT'e ve güvenlik kurumlarına sızan militanlarının, şeklen "kamu görevlisi" gibi gözükse de örgüt aidiyetlerinin, diğer tüm aidiyetlerinden önce geldiği kaydedilerek, FETÖ'nün devletin tasarrufunda bulunması gereken kamu gücünü, kendi örgütsel çıkarları lehine kullandığı anlatıldı.

TSK ve emniyet teşkilatında yapılanan örgüt mensuplarının örgütün ele geçireceği hedeflere yönelik keşif faaliyetlerinde bulunduğu ifade edilen iddianamede, örgüt mensuplarının bu ünitelere taarruza geçileceğinde silah olarak faydalanılabilecek tüm argümanları topladıkları kaydedildi.

İddianamede, "Örgüt, emniyet birimlerinden olan istihbarat, KOM ve terör gibi operasyonel birimlerde yapılanarak, örgüt emelleri doğrultusunda usulsüz soruşturmaların icra edilmesinde ve bu sayede devleti, siyaseti ve toplumu dizayn etmede bu birimleri aktif olarak kullanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Örgütün, devletin güvenliğine ve birliğine yönelen amaçları olan diğer terör örgütleriyle benzer yapı ve hareket tarzının olmadığı, meşru devlet sistemini ve mekanizmalarını kullanmak suretiyle elde ettiği güçle önce örgüte karşıt toplum yapısını şekillendirmeye ve etkisiz hale getirmeye çalıştığı aktarılan iddianamede, şu değerlendirme yapıldı:

"Yine örgütün, mensupları arasında kullandığı sınıflandırma, iletişim yöntemleri ve hücreler arasındaki hiyerarşik/yatay sınıflandırma, örgütün tek başına silahlı terör örgütü olarak oluşturulup bu yönde faaliyet göstermediğinin bir kanıtıdır. Örgütün sırf ByLock ve benzer programları hazırlayıp mensupları arasında yaygınlaştırarak kullanması, 1 ABD doları banknotlarını kimlik kartı olması maksadıyla mensuplarına dağıtması ve kullanması şeklinde gelişen tavır ve yöntemleri dahi örgütün tek başına terör amacı gütmediğini göstermektedir. Bunlar, örgütün bunun yanı sıra istihbari ve casusluk faaliyetlerini amaçladığını, bu doğrultuda gizliliğe önem vererek gizemli unsurlar taşıdığını göstermektedir."

İddianamede, örgütün kurulduğu ilk günden bu yana, devlet içinde örgütlenme zihniyetine sahip olduğu aktarılarak, özellikle TSK, emniyet, yargı, MİT, mülkiye ve bürokrasideki örgütlenmesiyle yasa dışı faaliyetlerinin, muhtelif tarihlerde resmi kurumlar ve istihbarat birimlerince hazırlanan çeşitli raporlarla devlet arşivlerine girdiği kaydedildi.

Örgütün kuluçka döneminde meydan okuma ya da asıl niyetlerini belli edecek tutum ve davranışlardan gizlilik/takiyye yöntemleriyle kaçınarak emniyet ve yargı teşkilatlarının sinir sistemini oluşturan birimlerine sızma ve yerleşme faaliyetleri yürüttüğü belirtilen iddianamede, "Elde ettiği kamu gücünü asıl mecrasından saptırarak hedeflerine ulaşmada etkili bir silah olarak kullanmıştır. Örgüt, nihai amaçlarına ulaşmak gayesiyle öncelikle askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve diğer stratejik öneme sahip kamu kurumlarını ele geçirmek için kendilerine engel olacaklarını düşündüğü bürokrat ve personellerin sistem dışına çıkarılmasını sağlayarak örgüt elemanlarını bu makamlara getirdiği, bu kapsamda örgütün yargı ayağındaki uzantıları tarafından Hüseyin Kurtoğlu, Askeri casusluk, Şemdinli, Balyoz, Ergenekon gibi proje soruşturma ve kovuşturmaların üretildiği bilinmektedir." denildi.

"Öncelikli amacın emniyet kadrolaşması olduğu 17-25 Aralık süreciyle netlik kazandı"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adli, istihbari ve kolluk görevlerini ifa eden ve aynı zamanda güç kullanma yetkisine sahip olan bir devlet kurumu olarak örgütün temel hedeflerine ulaşmada kullandığı en önemli enstrümanlardan biri olduğuna dikkat çekilen iddianamede, "Gücün, stratejik bilginin ve paranın olduğu her yerde örgütlendiği görülen FETÖ'nün bu nedenle, elindeki imkanları ve insan kaynağını polis koleji, polis akademisi ve polis okulları gibi eğitim birimleri, Personel Daire Başkanlığı, Eğitim Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Terör, KOM, İstihbarat gibi önemli kişilerle ilgili veri toplama amacıyla koruma hizmetlerini yürüten birimler, veri toplama/inceleme ve dijital altyapı sistemleri kurmakla görevli kriminal, siber ve bilgi işlem birimleri ile paranın yönetildiği, kullanıldığı birimlerin merkez ve taşra teşkilatlarına yönlendirmeye çalışmıştır. " ifadelerine yer verildi.