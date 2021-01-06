FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Ankara'da hücre evinde yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu hakkında yakalama kararı bulunan ve ailesinden ayrı "gaybubet" evinde kaldığı belirlenen eski 1. sınıf emniyet müdürü Ali Dikici'nin Sincan'daki bir örgüt evinde gizlendiği tespit edildiHakkında FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan eski 1. sınıf emniyet müdürü İbrahim Erbaba'nın da aynı evde kaldığı ortaya çıktı.
Operasyon sırasında Dikici gözaltına alınırken, Erbaba emniyet güçlerinin geldiğini fark ederek 4. kattaki hücre evinin balkonundan asma ağacına tutunarak aşağı kata atladı.
Kaçmaya çalışan Erbaba, yaşanan kovalamaca sonucu Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.