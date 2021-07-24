'Fethin sembolü'nün yeniden ibadete açılmasının üzerinden 1 yıl geçti

Ayasofya, İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten, 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanıldı ve 86 yıl müze olarak hizmet verdi. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 10. Dairesi, 10 Temmuz 2020'de Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal edince Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzalayarak, sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" notunu paylaştı.