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Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Fatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını açıkladı.

Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezFatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezFatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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