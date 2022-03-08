Farah Zeynep Abdullah Kozan Belediyesine IQ Testine Davet Etti
Bergen'in başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" diyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a IQ testiyle göndermede bulundu.
GÜNCEL 08.03.2022, 12:16
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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