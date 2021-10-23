F16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilerle Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi.

Toplantıya yönelik değerlendirmelerde bulunan Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın yoğun geçtiğini belirterek "Savunma ve caydırıcılık konularının üzerinde önemle duruldu. Ayrıca Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler de bakanlar tarafından ele alındı. Türkiye olarak tüm görüşlerimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Görüşlerimizin bazı ülkelerce de paylaşıldığını memnuniyetle müşahede ettik." diye konuştu.

Başta DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG olmak üzere, Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele ettiğini bir kez daha vurguladıklarını aktaran Akar, "Teröristin dini ve etnik yapısı olmaz noktasından hareketle 'terörist teröristtir' tanımıyla mücadelemizi sürdürdüğümüzü belirttik." ifadesini kullandı.

Akar, toplantıda NATO-AB ilişkilerinin yanı sıra iklim değişikliğinin de gündeme geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Paris Protokolü'nü onayladığını hatırlatarak Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bunun gereğini yapmaya başladığını ve bundan sonra da yapacağımızı söyledik. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Projesi' zaten yurt genelinde uygulanmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de aktif rol aldığı proje, bu alandaki en önemli çalışmalardan biri olma özelliği taşıyor."

Türkiye'nin NATO içindeki sorumluluklarını bugüne kadar yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini vurgulayan Hulusi Akar, "Bazıları bilinçli veya bilinçsiz olarak 'Türkiye bir yere mi gidiyor' gibi söylemlerde bulunuyor. Türkiye'nin bir yere gittiği yok. 70 yıldan beri biz NATO'nun şerefli bir üyesiyiz. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bugüne kadar sorumluluklarımızı yerine getirdik bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.