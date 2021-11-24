F-16'lar için millileştirilen podun seri üretimi başlıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde millileştirilen F-16 mühimmat eğitim podunun seri üretimi başlıyor, dost ve müttefik ülkelerle ihracata yönelik görüşmeler yürütülüyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde 2005 yılında elektronik alt sistemlerin üreticisi olarak göreve başlayan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ, geçen sürede "uzaktan algılama", "elektronik harp ve haberleşme", "simülasyon ve eğitim" ile "görev sistemleri" alanlarında birçok sorumluluk üstlendi. SDT'nin geliştirdiği farklı çözümler başta insansız hava aracı Anka, Atak helikopteri, Göktürk Uydu Programı olmak üzere Türk savunma sanayisinin son dönemde öne çıkan projelerinde kullanılıyor.Pilotların eğitimlerinde önem taşıyan F-16 mühimmat eğitim podunu millileştirerek önemli bir başarıya imza atan SDT, bu ürünün seri üretimine hazırlanıyor.