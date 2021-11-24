Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın Hediye Biliç O İle yayında
F-16'lar için millileştirilen podun seri üretimi başlıyor
F-16'lar için millileştirilen podun seri...
Türksat 5B uydusu aralık sonunda fırlatılacak
Türksat 5B uydusu aralık sonunda...
Sağlık Bakanlığı, 17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit etti
Sağlık Bakanlığı, 17 ecza deposu...
Barış Pınarı Harekat bölgesinde Piyade Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu
Barış Pınarı Harekat bölgesinde Piyade...

F-16'lar için millileştirilen podun seri üretimi başlıyor

Pilotlarının eğitimlerinde kullanılan F-16 mühimmat eğitim podunu millileştirerek önemli bir başarıya imza atan SDT, Türk Hava Kuvvetleri için 60 adetlik seri üretim siparişi aldı, ihracat için de görüşmeler yapıyor.

F-16'lar için millileştirilen podun seri üretimi başlıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde millileştirilen F-16 mühimmat eğitim podunun seri üretimi başlıyor, dost ve müttefik ülkelerle ihracata yönelik görüşmeler yürütülüyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde 2005 yılında elektronik alt sistemlerin üreticisi olarak göreve başlayan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ, geçen sürede "uzaktan algılama", "elektronik harp ve haberleşme", "simülasyon ve eğitim" ile "görev sistemleri" alanlarında birçok sorumluluk üstlendi. SDT'nin geliştirdiği farklı çözümler başta insansız hava aracı Anka, Atak helikopteri, Göktürk Uydu Programı olmak üzere Türk savunma sanayisinin son dönemde öne çıkan projelerinde kullanılıyor.Pilotların eğitimlerinde önem taşıyan F-16 mühimmat eğitim podunu millileştirerek önemli bir başarıya imza atan SDT, bu ürünün seri üretimine hazırlanıyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.