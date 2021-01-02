Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Basın İlan Kurumu, 60. yılını kutluyor
Basın İlan Kurumu, 60. yılını...
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 180 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 11...
Bakan Koca'dan 'Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım' uyarısı
Bakan Koca'dan 'Hüzün kapımızı çalmadan...
Evden hırsızlıkların çözülmesi yüzde 38'e çıktı
Evden hırsızlıkların çözülmesi yüzde 38'e...
Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi
Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın...

Evden hırsızlıkların çözülmesi yüzde 38'e çıktı

Soylu, 2017 yılında günde 281 olan evden hırsızlık yapılma sayısının 2020'de 158'e düştüğünü belirterek "Bu hırsızlıkların çözülmesi ise yüzde 21,3'ten yüzde 38'e çıktı. Hedefimiz bu başarıyı sürdürerek halkımızın huzur ve güvenini artırmaktır" dedi.

Evden hırsızlıkların çözülmesi yüzde 38'e çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 2015-2020 yıllarında evden hırsızlık olayları, günlük evden hırsızlık olayları ile evden hırsızlık aydınlatma olaylarının oranlarının yer aldığı grafikleri paylaştı.

Buna göre, günlük 2015'te 247, 2016'da 239, 2017'de 281, 2018'de 202, 2019'da 172 ve 2020'de 158 evden hırsızlık olayı meydana geldi.

2015'te 90 bin 43, 2016'da 87 bin 542, 2017'de 102 bin 485, 2018'de 73 bin 876, 2019'da 62 bin 683 ve 2020'de 57 bin 830 evden hırsızlık olayı yaşandı.

Evden hırsızlık aydınlatma olaylarının oranları ise 2015'te yüzde 22,6, 2016'da yüzde 20,9, 2017'de yüzde 21,3, 2018'de yüzde 28,4, 2019'da yüzde 35,4 ve 2020'de yüzde 38 oldu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.