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EVCİL HAYVANI OLANLAR DAHA ÇEKİCİ

Birinin hayvanları sevmesi ya da evcil hayvanının olması ona bakışınızı değiştirir mi? Hayvanları sevmeyen biriyle birlikte olur musunuz? OkCupid’in Türk kullanıcılar üzerinde yaptığı araştırma, hayvan dostu olmanın ilişkimizde ne kadar etkili olduğunu ortaya çıkardı.

EVCİL HAYVANI OLANLAR DAHA ÇEKİCİ

EVCİL HAYVAN İLİŞKİ ŞANSINI ARTTIRIYOR

Diğer arkadaşlık uygulamalarından farklı olarak kullanıcıların yanıtladıkları sorular ile eşleşmesini sağlayan OkCupid, evcil hayvanlarla ilgili Türk kullanıcıların yanıtladıkları soruları inceledi. “Evcil hayvanları seviyor musunuz?” sorusuna kullanıcıların yüzde 76’sı “Evet” diyor. Evcil hayvanları seven kadınların oranı yüzde 83, erkeklerin oranıysa yüzde 79. Soruya cevap verenlerin yüzde 80’i de evcil hayvan sevmenin ilişkileri belirlemede etkili olduğunu düşünüyor. Yani evcil hayvan sevmeyeni, karşısındaki de sevmiyor!

KEDİ Mİ, KÖPEK Mİ?

Neticede belli başlı hayvanlar evcil hayvan olarak sahiplenilebiliyor. Dünyanın geneli kedi ve köpek insanları olarak ikiye ayrılıyor. OkCupid’in bir diğer sorusu da “Kedi insanı mısın yoksa köpek insanı mı?”. Soruyu yanıtlayanların ise neredeyse yarısı (%43) “Her ikisi de” cevabını veriyor. “Hiçbiri diyenlerin oranı sadece yüzde 4. Kedi ve köpek tercihinde ise kazanan yüzde 5’lik bir farkla köpekler. Kadınlar kedi ve köpekleri eşit oranda tercih ederken erkekler yüzde 7’lik bir farkla köpekleri daha çok sevdiklerini belirtiyorlar. Ayrıca sorulara cevap veren insanların 4’te 1’i profil fotoğrafında köpek olmasını oldukça etkileyici bulduklarını da söylüyorlar.

TÜRKLERİN YARISINDAN FAZLASI EVCİL HAYVAN SEVMEYENLERLE İLİŞKİ DÜŞÜNMÜYOR

Gelelim en can alıcı soruya... Verilen yanıtlardan insanların kedileri ve köpekleri çok sevdiğini ve bunu ilişkide çok önemli bir şey olarak gördüğünü anlıyoruz. Peki, kullanıcılar evcil hayvan sevmeyen biriyle birlikte olur musun?” sorusuna ne cevap veriyorlar? İnsanların yüzde 53’ü evcil hayvanları sevmeyen biriyle birlikte olmayacağını söylüyor. Yani hayvan sevmiyorsanız biriyle birlikte olma şansınız yarı yarıya düşüyor. Bu konuda kadınlar daha hassas. Kadınların yüzde 63’ü, erkeklerin de yüzde 51’i evcil hayvan sevmeyen ve istemeyen biriyle aynı evde yaşayamayacağını düşünüyorlar. Yani özetle eğer hayvan sevmiyorsanız insanların sizinle uzun bir ilişki içine girme ihtimalleri de oldukça düşük görünüyor. Kim bilir? Belki de soruları yanıtlayanlar, hayvan sevmeyen insan da sevmez diye düşünüyorlardır. Siz ne düşünüyorsunuz?

Anahtar Kelimeler:
Evcil HayvanKediKöpekOkCupid
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