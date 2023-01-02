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Ev sahiplerinden ‘kiram ödenmiyor’ taktiği

GÜNCEL 02.01.2023, 14:03
Ev sahiplerinden ‘kiram ödenmiyor’ taktiği

Ev sahipleri, yüksek kira taleplerini kabul etmeyen kiracılarını çıkarmak için bu kez de banka hesaplarını kapatarak ‘Kiramı ödemedin, evi tahliye et’ yöntemine başvurmaya başladı. Peki, bu durumla karşılaşan kiracılar ne yapmalı? 

Hesaplarını kapatıyorlar

Ev sahipleri ile kiracılar arasında birçok sorun yaşandığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Yükselen kiralar uzun bir süredir ev sahipleri ile kiracıların arasını açmış durumda. Kira davalarında büyük bir artış var. Son zamanlarda ise ev sahiplerinin çok değişik yöntemlerle kiracıyı tahliye etmeye çalıştığını görmekteyiz. Bunlardan en ilginci ise banka hesaplarını kapatma yöntemi” dedi.

Yöntem hakkında bilgi veren Alp, “Ev sahibi ‘Kiram ödenmiyor’ demek için kiranın ödendiği banka hesabını kapatıyor. Hesap kapatıldığı için kirasını ödeyemeyen ya da kira ücretini gönderdiği halde ödenmediğinin farkında olmayan kiracı, ev sahibi tarafından ‘Kiramı ödemedin, evi tahliye et’ ihtarnamesiyle karşılaşıyor” diye konuştu.

‘Postayla ödeme yapabilirsiniz’

Peki, böyle bir durumda kiracı nasıl bir yol izlemeli? Kiracılara önerilerde bulunan Alp, “Ev sahibinin sözleşmede yazan banka hesabını kapatması halinde yeni banka hesabını kiracısına bildirmesi gerekiyor. Eğer hesap bilgisini ısrarla paylaşmıyorsa kiracılar, posta hesabı ile ev sahibi adına ödeme yapabilir ya da mahkemeye müracaat ederek ödeme yeri tayin edilmesini isteyebilir. Bu halde mahkeme, gerçekten ev sahibinin gerekli hususları yerine getirip getirmediğine bakacak ve kiracının kira ödemelerini isteği dışında ödeyememesi hali var mı araştıracak. Eğer kiracı, kiranın ödendiği hesabın kapatılmasından sonra uzun bir süre hiçbir adım atmamışsa ve sonrasında hesabın kapatıldığını fark etmediğini beyan ediyorsa, mahkeme bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmayacağı değerlendirmesinde bulunabilir. Yani kiracının kusurlu olduğuna hükmedebilir. Bu nedenle kiracıların ödemelerini dikkatli bir şekilde yapmalarında fayda var” ifadelerini kullandı.

30 gün şartı var

Kiranın ödenmemesinin mal sahibine doğrudan tahliye hakkı vermediğine de dikkat çeken Alp, “Kiranın ödenmemesi durumunda öncelikli olarak mal sahibinin ihtar çekmesi, hatta ihtarlı ödeme emri gönderip 30 gün süre vermesi gerekir. Bu süre içinde kiracının ödemeyi yapması yeterli kabul edilir. Bunun yapılmaması durumunda 30. gün temerrüt durumu oluşur” dedi.

Hangi durumda kiracı çıkarılır?

Alp, kiracının tahliyesi için gerekli durumlar hakkında ise şunları söyledi: “Kira ödemeyen kiracı için sadece kira bedelinin tahsili icra yolu ile yapılabilir. Bunun haricinde kira ödemeyen kiracının tahliyesi isteniyorsa mevzuatta genel olarak bunun üç yolu mevcuttur. Bunlar ise aynı kira yılı içerisinde 2 haklı ihtarda bulunarak yıl sonunda kiracı tahliye davası açmak, kiracıyı temerrüde düşürerek kiracı tahliye davası açmak, kiracıya karşı tahliye ve ödenmemiş bedeller talepli icra takibi başlatma olarak sıralanabilir. Kiralanan taşınmazda en az 1+10 yıldır ikamet eden kiracıya karşı tahliye davası açılabilir. Kiralayan kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının ihtiyaçları nedeniyle taşınmazın tahliyesi davası açılabilir. Kiralanan taşınmazda yapılacak tadilat nedeniyle tahliye mümkün olabilir. Kiracıdan alınacak tahliye taahhütnamesi ile tahliye mümkündür.”

#kiram ödenmiyor taktiği #kiracı #ev sahibi
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