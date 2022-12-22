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Ev hayvanlarının kayıt altına alınması çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, ev hayvanlarının kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar 950 bin 813 ev hayvanının kayıt altına alındığını bildirdi.

GÜNCEL 22.12.2022, 15:43
Ev hayvanlarının kayıt altına alınması çalışmaları devam ediyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ev hayvanı sahiplerinin, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" gereği hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar kimliklendirerek "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET)" kayıt altına aldırmaları gerekiyor.

Bu kapsamda 1 Ocak 2021'den bu yana 543 bin 846 kedi, 406 bin 951 köpek ve 16 gelincik olmak üzere toplam 950 bin 813 ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Sürenin daralması, yoğunluk yaşanması veya değişik sebeplerle karşılaşılan güçlükler nedeniyle mikroçip uygulamasında ve kayıt işlemlerinde karşılaşılabilecek güçlüklerin aşılabilmesi için ev hayvanı sahiplerinin bu yılın sonuna kadar il/ilçe müdürlüklerine beyanname ile müracaat etmeleri halinde mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi, takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecek.

PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor.

Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de sisteme işlenebiliyor.

Düzenlemeyle, ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri il/ilçe müdürlüklerine bildirmekle yükümlü tutuluyor.

Ev hayvanı pasaportu ve sahip değişikliği için bildirim zorunluluğu

Ev hayvanlarının kayıtları sırasında aynı zamanda uluslararası standartlarda "Ev Hayvanı Pasaportu" düzenleniyor.

Pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç 60 gün içinde il/ilçe müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda yeniden pasaport düzenlenebiliyor.

Sahipli ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içinde il/ilçe müdürlüklerine bildirilmesi ve hayvanların pasaportları teslim edilerek sistemden düşürülmesi gerekiyor.

Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için de 60 gün içinde hayvanın yeni sahibinin, il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve pasaportuna sahip değişikliğinin işlenmesi önem arz ediyor.

Ev hayvanlarının seyahati

Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET'e kaydının yapılmış olması gerekiyor.

Yurt içi nakillerde bu hayvanların pasaportlarının bulundurulması zorunlu olacak, pasaportu bulunmayan ev hayvanının sahibine idari yaptırım uygulanacak.

Sahipsiz hayvanlar

Sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından kimliklendirilmesi gerekiyor. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanlar herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabilecek.

Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmamışsa, hayvan barınaklarına başvuru yapılarak "sahiplendirme belgesi" ile kimliklendirilmesi sağlanacak, herhangi bir ceza uygulanmadan il/ilçe müdürlükleri tarafından PETVET'e kaydedilebilecek. Sahipsiz hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılacak tedavilerinde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

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