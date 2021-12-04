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Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı
Eski Turizm ve Devlet Bakanı...

Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede dün 61 yaşında hayatını kaybeden eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı Güldal Akşit için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Akşit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis Başkanları ve eski bakanlar ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

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