Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme ücreti 31 Aralık 2024'e kadar aynı kalacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek." bilgisi paylaşıldı.