Eski cep telefonlarını ekonomiye kazandıracak yenileme merkezi sayısı 18'e ulaştı

Ticaret Bakanlığının, kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin yenilenmesi ve garantili şekilde satışa sunulması için yetki belgesi verdiği yenilenmiş ürün merkezi sayısı, yaklaşık 1 yılda 18'e ulaştı.

GÜNCEL 07.05.2022, 16:48
Eski cep telefonlarını ekonomiye kazandıracak yenileme merkezi sayısı 18'e ulaştı

22 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygulama ile kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin Bakanlıkça yetkilendirilen merkezler tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde yenilenmesi sağlanırken bu ürünlerin sertifikaya bağlanarak garantili şekilde "yenilenmiş ürün" olarak satışa sunulması imkanı getirildi.

Bakanlık tarafından Haziran 2021'de 3 firma "yenileme merkezi" olarak yetkilendirildi. Bu yılın nisan ayı itibarıyla yetkilendirilen yenileme merkezleri sayısı 18'e ulaştı. Söz konusu merkezlere ilişkin bilgilere, Bakanlığın internet sitesindeki "https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar" sayfasından ulaşılabiliyor.

Bu merkezlerin isimleri şöyle:

"Garantili Teknoloji İletişim Hizmetleri Ltd. Şti., Easycep Bilişim Ve Ticaret AŞ, HB Bilişim Servis Hizmetleri İthalat İhracat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Ouno Teknik Servis Hizmetleri AŞ, Vestel Ticaret AŞ, Avcılar Venüs Onarım Şubesi, KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Ticaret AŞ, BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Mobilfon Teknoloji AŞ, Delta Gsm Aksesuar Elektronik Bilg. ve Teknik Servis Hiz. San. Tic. Ltd. Şti, Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti,
Altar Grup Sistem Danışmanlık ve Tic. AŞ, Emperor Teknoloji Ltd. Şti., Smart Servis Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ, Pi Group Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Senatech Bilişim Teknoloji Sanayi Tic. AŞ, Getmobil Teknoloji Sanayi Tic. AŞ, Teknotrust Bilişim AŞ, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ."

KDV oranı düşürüldü

Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül 2021'de yenilenmiş cep telefonlarını satın alan tüketicilerin ödedikleri KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Böylece tüketicilere daha uygun fiyatlı ürüne ulaşma olanağı tanınırken yenileme merkezlerine de vergi avantajı sağlanarak “yenilenmiş ürün” sistemi teşvik edildi.

Diğer bir düzenlemeyle de yenilenmiş cep telefonları için taksit imkanı da getirildi. Buna göre, yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı fiyatı 5 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

Yasal düzenleme altına alındı

Öte yandan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik yapan düzenleme, 1 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanırken, bu kanunda ilk defa yenilenmiş ürünlere yer verildi. Böylece yenilenmiş ürünler ilk defa kanunla düzenleme altına alınmış oldu.

Kanunla, ithalatta önemli bir yer tutan ürünlerin Bakanlık tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri aracılığıyla donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak en az bir yıl süre ile garantili olacak şekilde tüketicilere yeniden satılması amaçlandı. Böylelikle tüketiciler hem garantili ve güvenli ürünlere ulaşmış olacak hem de israfın önlenmesine ve yeşil dönüşüme katkı sağlanacak.

Kanuna göre, yetki belgesi olmadan yenileme faaliyetinde bulunulması halinde 500 bin lira, yenilenmiş ürün satışında tespit edilen aykırılık ve eksikliklerle ilgili olarak her bir işlem için 500 lira idari para cezası uygulanacak.

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