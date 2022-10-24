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Eşi vefat eden sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara konut projesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında, 2 bin 23 konut temin edileceğini bildirdi.

GÜNCEL 24.10.2022, 17:31
Eşi vefat eden sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara konut projesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı'ndan, eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini kaydetti.

Desteğin, konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle yapılacağını belirten Yanık, inşa edilecek konutların 80 metrekare olacağını, satın alınacak konutlarda da bu özelliğe yakın olanların tercih edileceğini ifade etti.

Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının

Yanık, "Bakanlık olarak konut başına 300 bin lira destek verirken, ihtiyaç duyulan kaynak, belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz." bilgilerini verdi.

Program kapsamında belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yanık, "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon lira bütçemiz ile hane başına 300 bin lira destek vereceğiz." açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, programın, belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 SYDV'yi bilgilendirdiklerini kaydetti.

Yanık, "Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV'miz arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Destekten yararlanma şartları

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında yapılacak konutlardan faydalanabilmek için "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcı olmak, eşi vefat etmiş 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak, konutların yapıldığı ilde ikamet etmek ve Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dahil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak" şartlarını taşımak gerekiyor.

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