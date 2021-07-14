Eserlerimizle ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasına, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ın tüm ilçelerinde yaşayanlara Ankara'dan sevgilerini göndererek başlayan Erdoğan, canlı bağlantıyla da olsa beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılışı yapılan Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu, Çakraz-Karaman Köyü kesiminin şehirlere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bu yolun güzergahı Fatih Sultan Mehmet'in 'çeşmi cihan' yani dünyanın gözbebeği olarak tarif ettiği bir coğrafyadan geçiyor. Amasra'nın merkezinde yer aldığı bu bölge, tarihi dokusu ve tabii güzellikleri ile batı Karadeniz'in en nadide yerleri arasında bulunuyor." diye konuştu.

Son yıllarda Türkiye'nin turizm alanında yakaladığı ivmeye bağlı olarak bölgenin yurt iç ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladığını ancak bölgenin zorlu coğrafi şartlarının, turizm ve diğer alanlardaki potansiyelinin tam manası ile hayata geçmesine engel teşkil ettiğini belirten Erdoğan, özellikle ulaşım konusunda buralarda yaşayanların ve bu güzergahı kullanan yolcuların sıkıntılarla karşılaştığını anlattı.

Erdoğan, bu sorunu çözmek amacıyla doğu-batı yönünde ulaşımı sağlayan Bartın ile Amasra'yı, Kurucaşile ve Cide'ye bağlayan 90 kilometre uzunluğundaki yolu 75 kilometreye düşürecek şekilde yeniden projelendirdiklerini belirten Erdoğan, "Peyder pey hizmete açtığımız bu yolun Çakraz-Karaman Köyü arasında kalan 11,8 kilometrelik kesimini bugün hizmete sunuyoruz. Böylece güzergahın 37,6 kilometrelik kesimi bölünmüş yol, 4,5 kilometrelik Amasra bağlantısını ise tek yol standardında tamamlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan kesimler de 968 metrelik Çakraz Tüneli'nin yanı sıra 1529 metrelik Cumayanı Tüneli ve 2 bin 316 metrelik Dizlermezeci Meydan tünellerinin de bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu güzergahta 267 metrelik Cumayanı Viyadüğü ile 320 metrelik 6 adet çift köprünün de inşa edildiğini söyledi.

"Seyahat süresini 15 dakika düşürdük"

Proje kapsamında Akkonak, Kalaycı, Cumayanı ve Meydan olmak üzere toplam 4 kavşağın yapımını da tamamladıklarını bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dağlık ve gerçekten sıkıntılı bir bölgede yer alan yollarımızı, tünel ve viyadüklerle çok daha geniş, rahat ve emniyetli hale getirdik. Bu yol projemizle 14,9 kilometre olan güzergahı 11,8 kilometreye indirerek 3,1 kilometre kısalttık. Bu şekilde seyahat süresini de 15 dakika düşürdük. Hizmete alınan kesimin burada yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimize, zamandan 9,1 milyon lira ve akaryakıttan 1,7 milyon lira olmak üzere toplam da 10,8 milyon lira tasarruf sağlayacağına inanıyoruz. Bartın-Amasra- Kurucaşile-Cide yolunun tamamının hizmete girmesi ile de yol mesafesini 15 kilometre kısaltmış olacağız. Böylece turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 1,5 milyar olan Çakraz-Karaman köyü yolunun bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, eserin inşasında emeği geçen başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere tüm kurumları, yüklenici firmaları ile işçisinden mühendisine herkesi tebrik ederek "Ülkemizin ve milletimizin hak ettiği yere ulaşması için çaba harcayan, yatırım yapan, emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

"Biz geleceğe dair büyük hayalleri ve hedefleri olan bir devletiz"

Türk milletinin şanlı tarihi, medeniyeti ve değerleriyle büyük bir millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz aynı zamanda geleceğe dair büyük hayalleri ve hedefleri olan bir devletiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 senesine her bakımdan daha güçlü, daha üretken, daha müreffeh bir şekilde girmek istiyoruz. Bununla da yetinmiyor 2023 hedeflerimizin rehberliğinde 2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapısını kuruyoruz. Ülkemizin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesine, ulaşım yatırımlarımızın çok büyük rolü olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

Erdoğan, 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonlarında ulaşıma büyük önem verdiklerine işaret ederek "Ulaşım projelerimizi planlarken ve hayata geçirirken, sadece bugünün problemlerine neşter atmakla kalmıyor aynı zamanda ülkemizin geleceğini garanti altına alacak bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Göreve geldiğimizde patates deposu yapılması tartışılan, tam 10 hükümet ve 17 bakan eskiten Bolu Tüneli'ni adeta rekor sürede, bir amaçla hizmete açtık." dedi.