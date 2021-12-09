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Esas meselemiz denizleri çöpten arındırmak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Birpınar, Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı görevini İtalya'dan devralan Türkiye'nin, iki yıl boyunca esas meselesinin denizleri çöpten arındırmak olduğunu ifade etti.

Esas meselemiz denizleri çöpten arındırmak

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Antalya'da devam eden Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı'na (COP22) ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Sözleşme Sekreteryası Büro Başkanlığının İtalya'dan devralmasıyla Türkiye'nin iki yıl boyunca Akdeniz'in kirliliğe karşı korunması noktasında önemli işler yapacağını kaydeden Birpınar, "Dönem başkanlığımız boyunca her yıl iki kere büro toplantısı yani toplam 4 büro toplantısı olacak. Akdeniz'in her yönüyle korunması meselesi var karşımızda. İklim değişikliğinden dolayı Akdeniz'in ne kadar ısındığını, buradaki habitatın nasıl değiştiğini ve deniz çöplerinden dolayı ne kadar fazla kirlendiğini görmekteyiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açılışını yaptığı COP22'de ev sahibi ülke konumunda olmanın önemine işaret eden Birpınar, Akdeniz'in deniz üstü ve deniz altı kirliliği başta olmak üzere her türlü meselenin toplantılarda tartışıldığını söyledi.

Her ülkenin kendi önceliği olduğunu belirten Birpınar, iki gün süren Taraflar Toplantısı'nda, 21 ülkenin ve AB'nin, sözleşme maddelerine müdahaleleri olduğunu bildirdi.

Birpınar, "Bunlar iki yıl boyunca tartışılan konular ama tartışması bitmeyen hala parantez içerisinde çözüme kavuşmamış meseleler var. Burada bütün tarafların ve başkanların olduğu bu salonlarda tartışıyoruz. Akdeniz'i kirlilikten koruma, gelecek nesillere daha temiz, iklimi değişmemiş, sıcaklığı ve habitatı değişmemiş, hayvan türü ve biyolojik çeşitliliği değişmemiş bir Akdeniz bırakma hedefimiz var. Onun için bize ve gelecek nesillere hayırlar getirmesini diliyoruz. Bunun için de mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

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