Ermenistan 6'lı platforma katılırsa Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ Zaferi ile Kafkasların tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. İnanıyorum ki bölge tarihi yeni bir istikamette şekillenecektir." dedi.

"Üzerinde çalıştığımız 6’lı platform herkes için kazan-kazan imkanı sağlayacak bir girişimdir." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ermenistan bu sürece katılır ve olumlu adımlar atarsa Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabilir. Sayın Aliyev duruşuyla Macron’un hesaplarını alt üst etti. Macron belki Azerbaycan-Fransa ilişkilerini bitirmiş olacak. Siyasi acemilik bu."

"ABD'de devir teslimden sonra akışı çok daha iyi göreceğiz"

Erdoğan, "Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır. ABD'de devir teslimden sonra herhalde akışı çok daha iyi göreceğiz. Onun için bize düşen 'men sabera zafera'; sabredeceğiz ve göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yargıya anlat, ona göre gereği yapılır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği iddiasına ilişkin "Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre de gereği yapılır." diye konuştu.

"Başladığımızda aşıyı olacağım"

Erdoğan, Kovid-19 aşısı konusunda "Ben inşallah başladığımızda aşıyı olacağım." dedi.

Hayvanları Koruma Kanununa ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "Çalışılıyor. Onda şu anda geri adım atma yok. Büyük ihtimalle bütçeden sonra çıkar." ifadesini kullandı.