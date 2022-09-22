Erkılınç: Gazetelerimiz bin sayfa icra ilanını kaybetti

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Trabzon, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane ve Rize’de yayınlanan 42 gazetenin temsilcisi ile bölge toplantısında bir araya geldi.

Trabzon’da bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Genel Müdür Erkılınç, yeni Basın Yasası Teklifi’nin ekim ayı içinde TBMM Genel Kurulu’na gelmesinin beklendiğini söyledi. Şu ana kadar 7 ilde bölge toplantıları düzenlendiğini ve gazete sahipleri ile istişarelerde bulunulduğunu anlatan Erkılınç, “İstişarede bereket vardır, hayır vardır. Elhamdülillah, gittiğimiz şehirlerde gazete sahipleri ve temsilcileri ile buluşmalarımızda bunun işaretlerini fazlasıyla gördük. Buraya gelinceye kadar 548 gazetemizle temas kurduk. Sizlerle beraber bu sayı 600’e ulaşacak. Bu şu anlama geliyor; iki haftada düzenlediğimiz 8 bölge toplantısında paydaşımız olan gazetelerimizin üçte ikisi ile temas kurduk. Onlar bizi, biz onları dinledik. Birbirimizi de çok iyi anladığımıza inanıyorum” dedi.

BİK, gazeteleri desteklemek üzere kuruldu

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde internet haber sitelerinin süreli yayın sayılması, dezenformasyonla mücadele gibi gazeteler başta olmak üzere medyanın geleceği açısından hayati öneme sahip maddelerin bulunduğunu ifade etti.

Gazetelerin kurtuluşunun kendilerine ait internet haber sitelerine gereken önemi vermelerinde yattığına işaret eden Erkılınç, şöyle devam etti:

“Bunu deyince bizleri gazeteleri kapatacak olmakla itham ediyorlar. Biz, her zaman açık konuşmaktan ve şeffaflıktan yana olduk. Kamu görevi yapıyoruz; devletimiz ve milletimiz önceliğimiz. Sizler de bunun içindesiniz. Dolayısıyla önce teşhisi doğru koymamız, duygusal olmamamız lazım. Teşhis şu: Basın İlan Kurumu, 1961 yılında resmi ilanlar yoluyla gazeteleri sübvanse etmek üzere kurulmuştur. Dolayısıyla gazetelerin tüm masraflarını üstlenme ve kâr ettirme görevi yoktur; destekleme görevi vardır. Mevcut ilan pastası, gazetelerimizin beklentilerini karşılamadığı gibi her geçen gün küçülmektedir. Buna karşılık bir çok gazetemizin tiraj sorunu, gazete basma, çıkarma ve haber üretme sorunu vardır. Kamu kurumları ise gazetelere ilan vermek yerine kendi internet sitelerinde ilana çıkmak istemektedirler. Bu gerçek karşısında gazetelerimiz, sunacağı yeni alternatif ile ilanverenin karşısına çıkmalıdır.”

Gazeteler 20 milyon TL tutarında ilan kaybetti

Bu tablo karşında gazetelerin kendisini yenilemekten ve dönüşmekten başka bir çaresinin bulunmadığının altını çizen Erkılınç, yeni Basın Yasası’nın komisyonlarda görüşüldüğü dönemde üretilen dezenformasyonun hem Kuruma hem de gazetelere maliyetinin çok ağır olduğunu ifade etti.

Genel Müdür Erkılınç, “Yasa hazırlıkları sırasında bizlere soruluğunda; icra ilanları hem gazete hem de internette yayınlanacak şekilde teklifimizi sunduk. Bakanlık bürokratları ise ciddi bir yatırımla internet platformu oluşturduklarını, vatandaşın ayrıca para ödemesini istemediklerini ifade ettiler. İş çıkmaza girdiğinde sağ olsun Adalet Bakanımız, devreye girdi ve ‘veya’lı çözümün kabul edilmesini sağladı. Bizim tüm hesaplamalarımız bu ifadenin yeterli olduğu yönündeydi. Çünkü icra ilanlarının gazetelerde yayınlanması icra müdürlerinin inisiyatifinden alınacaktı. Belirli bir bedelin üzerindeki tüm ilanlar gazetelere gelecekti. Hesaplamalarımız gelenin üç katının duvara asıldığı yönündeydi. Bunun hepsi gelecekti. Konjonktür, ortam, hava dediğimiz bir gerçeklik var. İcra ilanları gazetelere verilmemesinin tartışıldığı ortamda, ‘imtina’ devreye girdi. Bir de buna yasanın gecikmesi ve satış şartlarını ilan metninden çıkaran düzenleme eklendi. Samsun’da bir gazeteci dostumuz, ‘Kullanılmışız, yanılmışız, aldatılmışız kusura bakmayın’ dedi. Gazetelerimizin aldatılmasının bedeli 4 bin adet icra ilanının elden kaçması olmuştur. Bir de yeni rakam vereyim; bu dönemde gazetelerimiz yaklaşık bin tam sayfa ilandan mahrum kalmış, bin tam sayfa ilanı kaybetmiştir. Bunun parasal karşılığı ise yaklaşık 20 milyon Türk Lirası’dır” diye konuştu.

Dezenformasyona ilişkin yasal düzenleme geciktikçe özellikle sosyal medyada yaşanan kaosun her geçen gün artacağını vurgulayan Erkılınç, yasanın çıkmaması halinde “Kız Kulesi’nin yok olmaya”, küçük metrobüs kazalarından felaketler çıkartılmaya devam edeceğini; bundan da en çok basın sektörünün olumsuz yönde etkileneceğini söyledi.

Erkılınç’ın konuşmasının ardından Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Toplantısı, görüşlerin alınması ve soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

Bölge Toplantıları, 24 Eylül 2022’de Malatya’da, 26 Eylül 2022’de Adana’da, 29 Eylül 2022’de ise İstanbul’da düzenlenecek.