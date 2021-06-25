Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir otelde düzenlenen AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Kuruluşundan bugüne partinin Hatay teşkilatlarında görev alanlara gayretleri, emekleri ve sadakatleri için şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kişilerden hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bugün açılışını yaptıkları eser ve hizmetlerin kente hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"İnşallah hem mevcut projeleri hızla tamamlayarak hem yeni projeleri hayata geçirerek Hatay'ı her alanda daha ileriye taşımanın, daha güçlendirmenin gayreti içinde olacağız. AK Parti, kutlu bir davanın sevdalısı insanları aynı çatı altında buluşturan eser ve hizmet siyasetiyle ülkemize çağ atlatan bir partidir. Maziden atiye uzanan medeniyet ve kültür davamızın bu dönemdeki sorumluluğunu üstlenmek bizler için en büyük şereftir. AK Parti'de siyaset yapmak, hatta AK Parti'yi desteklemek demek aynı zamanda bu sorumluluğa ortak olmak demektir.

Gelecek nesillere daha büyük ve güçlü bir Türkiye bırakabilmek için öncelikle her birimizin bu kutlu davanın bir neferi olduğunu kabul etmeliyiz. Hep söylediğim gibi AK Parti'yi millet kurmuştur, bu partinin sahibi de millettir. Davası insan olan, 'Yaratılmışı severiz Yaradan'dan ötürü.' diyen bir partinin milletten başka bir kılavuzu olamaz."

Bugün burada ana kademe kadın kolları ve gençlik kollarıyla bir arada olunduğunu belirten Erdoğan, "Hedefimiz önce bu ülkenin 84 milyon vatandaşının her birinin, onunla birlikte tarih ve medeniyet coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin gönlünü fethetmektir. Biz bu gönül seferberliğini herkesten farklı olarak siyasi bir hesap için değil inancımızın ve geleneğimizin bir gereği olarak yerine getiriyoruz ve getireceğiz. Vaktimizi ve enerjimizi sadece bu doğrultudaki çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız." diye konuştu.

"Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir"

"Medyanın veya diğer çevrelerin bizi, kendi kısır gündemlerinin içine hapsetme tuzağına asla düşmeyeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, bu konuda en önemli görevin parti teşkilatlarına düştüğünü belirtti.

Türkiye'ye yönelen her saldırının hedefinde AK Parti'nin bulunmasının boşuna olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven bizi de seviyor, Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor. Ülkemizin bağımsızlığını, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede Allah'ın izniyle hep dik durduk ve dik durmaya da devam edeceğiz." dedi.

Karşılarındakilerin Türkiye'yi kendilerinden önce yaptıkları gibi artık diledikleri şekilde yönlendiremedikleri için hırçınlaştığını belirten Erdoğan şunları söyledi:

"Ülkemizin siyasetini, yurt dışından estirilen havalarla yönlendirme gayretleri, eski alışkanlıkların yeniden depreştirilmeye çalışıldığını gösteriyor. Milletimiz bu ülkede kimin ne olduğunu, kimin kime hizmet ettiğini, neyi ne için yaptığını gayet iyi biliyor. Biz kendi içimizde eser ve hizmet siyaseti çizgisinden ayrılmaz, birbirimize sevgimizi, saygımızı kaybetmez, milletimizle olan şu gönül bağımızı koparmazsak bunların hiçbiri netice vermez."

"2023 seçimlerine kadar tek bir gününüzü boş bırakmadan çalışmanızı istiyoruz"

Hatay'ın bu konuda diğer 80 ile örnek olacak bir dayanışma sergileyeceğine inandığını vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 19 yıldır yaşadığı 15 ayrı seçimin her biri kendi içinde hayati öneme sahipti. Hamdolsun milletimiz bu seçimlerin tamamında da sandıktan AK Parti'yi birinci çıkartarak mücadelemizde bize destek olmuş, güç vermiş, yol açmıştır. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Bu seçimler 19 yılın ardından ülkemizin geldiği seviyeyi 2053 vizyonuna bağlayabilmesi bakımından en kritik dönemeci teşkil ediyor. Sizlerden bu anlayışla 2023 seçimlerine kadar tek bir gününüzü bile boş bırakmadan gece gündüz çalışmanızı istiyoruz."

"Her alanda ne yapıldıysa altında AK Parti'nin imzası oldu"

Hatay ile birlikte Türkiye'nin tamamında hiçbir istisna olmaksızın her haneye ana kademe teşkilatları, kadın kolları ve gençlik kollarıyla mutlaka tekrar tekrar gireceklerini ifade eden Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"Gittiğimiz her yerde de güler yüzümüzle, nezaketimizle, yapıcı yaklaşımımızla kazanmadık gönül bırakmayacağız. Biz de ne olacak? Tevazu. Gurur, kibir bizden uzak olacak, uzak. Bize gurur, kibir yakışmaz. Bir yandan şehre ve ülkeye yaptığımız hizmetleri anlatırken bir yandan da büyük ve güçlü Türkiye hedefimizi milletimizle paylaşacağız. Bu ülkede insanımızın hayatına dokunan her alanda ne yapıldıysa altında AK Parti'nin imzası oldu. Bundan sonra da ne yapılacaksa AK Parti'nin yapabileceği gerçeğini herkese göstereceğiz.

Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, adalette, emniyette, enerjide, tarımda yaptıklarımızı anlatacağız, dış politikada ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız bunları anlatacağız. Muhalefet partilerinin ne ülkeye ne millete bunu açıklayacak ne vizyonları ne de verdikleri hesapsız, kitapsız sözleri hayata geçirebilecek dirayetlerinin olmadığını her vatandaşımıza anlatacağız. Bunların yalandan başka bir vizyonları yok. Bilhassa gençlerimizi gelecekleri ve hayalleri konusunda kendilerine yol açacak, destek verecek, imkan sağlayacak tek partinin AK Parti olduğuna ikna edeceğiz."

"Erken seçimin tarihi belli"

Her dönemde tevessül edildiği gibi bu süreçte de AK Parti'ye yapılan saldırıların, atılan iftiraların, yürütülen karalama kampanyalarının asıl amacının Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rayından çıkarmak olduğunu anlatacaklarını söyleyen Erdoğan, "Gezi'de mesele nasıl ağaç değilse, 17-25 Aralık'ta nasıl mesele hukuk değilse, 15 Temmuz darbe girişiminde nasıl mesele Türkiye değilse, bugünkü saldırıların gayesinin hakikat arayışı olmadığını tüm millete göstereceğiz." diye konuştu.

Milletin bugüne kadar oynanan her oyunu gördüğünü, kurulan her tuzağı deşifre ettiğini, yazılan her senaryoyu boşa çıkardığını vurgulayan Erdoğan, "Milleti ve devletiyle tek vücut olan Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden taviz vermemiştir, vermeyecektir. Dedim ya hayatları yalan. Yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar? 'Erken seçim.' Nereden çıktı bu? Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Boşuna çabalamayın." ifadesini kullandı.

"Gençlerle irtibat kuracak, neler yaptığımızı anlatacaksınız"

Erdoğan konuşması sırasında salondakilerin tezahüratı üzerine, "Gençler, gördüğünüz gibi dimdik ayaktayım. Ama benim de gençlerden bir isteğim var. Sizler de durmak, duraksamak yok, tüm gençlerle irtibat kuracak, bütün onlara neler yaptığımızı anlatacaksınız." dedi.

Gençlerin 20 yıl önceki Türkiye'yi ve Hatay'ı bilemeyeceğine değinen Erdoğan şöyle devam etti:

"Onlara anlatacaksınız. Elimizdeki belgelerle, bilgilerle anlatacaksınız. Hani şimdi 'Z kuşağı' filan diyorlar. Bunları anlatacaksınız. Bilmezler. Unutmayın hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Yani insanoğlunun hafızası hep unutkandır, unutur. İşte onlara, bunları hatırlatacaksınız. Diyeceksiniz ki işte şurada şu gördüğünüz Hatay Havalimanı'nı kim yaptı? Şu yolları kim yaptı? Bugün FSRU'yu ne yaptık, Dörtyol'dan denize açıyoruz. Bunlar hayal bile edilemezdi ama biz bunları yaptık, yapıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu ancak ülkemize daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz."

2023 seçimlerine kadar her çalışmayı bu anlayışla yürüteceklerini ifade eden Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanların karşısına büyük ve güçlü Türkiye hedefine daha sıkı şekilde sarılarak çıkacağız. Ülkemizle ilgili özellikle sağlık, bunların hayatında böyle bir şey var mı? İşte bir zamanlar SSK'nin başında olan zat bugün ana muhalefetin başında. Bu zatın SSK'nin başında olduğu zamanlar, onları hemen teşkilatımızdan temin edin. Savaş Ay'ın programındaki Bay Kemal'in programını tüm teşkilata izletin, görsünler. O zaman hastanelerimizin hali neymiş görsünler. Bunları görüntülü olarak izletin. Gençler bunu bilsinler. Şimdi ise hastanelerimiz nasıl, bunu da görsünler. Mukayeseli. Muhalefetin dışarıdan ve içeriden aldıkları gazla, doğrusuna yanlışına bakmaksızın buldukları her malzemeyi kullanarak sahada boy gösterdiğini müşahede ediyoruz."

Milletin gücünü cümle aleme göstermemiz şarttır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda dünyanın değişik yerlerinde, Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri ve Amerika'da Kovid-19 aşısının ücretli yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ücret alıyor ücret. İngiltere'de bugün evet 100 sterlin gibi bir rakamla aşı yapılıyor. Bizde böyle bir şey var mı? Bizde böyle bir şey yok. Biz tam aksine 'Yeter ki aşı yaptıralım.' diyoruz. Şu anda yoğun bir şekilde bu kampanyalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizim çok daha güçlü bir şekilde sahaya çıkarak milletin gücünü cümle aleme göstermemiz şarttır. Bu konuda sizlere güveniyorum."