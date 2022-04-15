'Eren ve Eren-Kış' operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şehit Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonlar kapsamında 1639 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi.

Operasyonlarda 421 mayın-EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3 milyon 600 bin kök kenevir bitkisi, 4 bin 621 kilogram esrar, 5 bin 983 kilogram patlayıcı ile 123 bin 391 değişik çapta mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.