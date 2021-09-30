Eren operasyonlarında ilkbahar-yaz dönemi tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen Eren operasyonlarında 15 Nisan 2021'de başlatılan ilkbahar-yaz dönemi ayağı tamamlandı.

İlkbahar-yaz dönemi için 9 bin 630 terör operasyonu planlanmasına rağmen 10 bin 850 operasyon icra edilerek yüzde 113 gerçekleştirme oranı sağlandı.

Operasyonlarda 4'ü kırmızı, biri mavi, ikisi yeşil, 10'u turuncu, 17'si gri, 5'i renk kategorisinde yer almayan 39 sözde üst düzey 127 terörist etkisiz hale getirildi. 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposunda, 242 mayın/EYP, 271 silah, 258 el bombası, 632 tüp ve 13 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.