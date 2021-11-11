Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Hatay'da "Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.
Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 718 personelin katılımıyla "Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
11 Kasım 2021 Perşembe 11:17