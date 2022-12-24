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"Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün başlatılan "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"na ilişkin, "En büyük Eren operasyonunu icra edeceğiz." dedi.

GÜNCEL 24.12.2022, 10:47
"Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu" başlatıldı

Bakan Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Batman Valisi Ekrem Canalp ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da 3651 personelin katılımıyla başlatıldığını duyurduğu "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"na ilişkin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Adem Şakrak'tan bilgi aldı.


Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı açıklamada, Lice bölgesinde jandarma, güvenlik korucuları, İHA ve Atak helikopterlerin de dahil olduğu tüm unsurlarla terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

"Temizleye temizleye geliyoruz. En büyük Eren operasyonunu icra edeceğiz." diyen Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini kaydetti.

Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadele konseptini 15 temmuz 2016'dan sonra değiştirmesiyle ve talimatları çerçevesinde sürekli operasyon mantığıyla terör örgütünü bulunduğu inlerinde imha anlayışıyla ve ortaya koyduğumuz büyük bir mücadele gücü ve azmiyle devam ediyoruz" dedi.

Karadeniz'den Amanos Dağları'na kadar terör örgütünün daha önce üstlendiği bölgelerin birçoğunun şu an teröristlerden temizlendiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"En son Cenab-ı Allah nasip etti kahraman jandarmamızın güvenlik korucularımızın polis özel harekatımızın Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirdiği Eren 17 sonbahar kış operasyonunda yine hedef bölgelerimizden birisi olan Cudi Dağı bölgesinde uzun zamandan beri takibinde olduğumuz ve özellikle Tuşimiya vadisinde uzun zamandır terör örgütünün orada bulunmasıyla birlikte bizim için tehdit oluşturan teröristleri Eren 17 sonbahar kış abluka operasyonunda etkisiz hale getirmiş olduk. Öncelikle o operasyonda yer alan bütün kahramanlarımıza milletimiz adına 

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