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Eren-5 operasyonunda 53 sığınak ile 62 depo kullanılamaz hale getirildi
Eren-5 operasyonunda 53 sığınak ile...

Eren-5 operasyonunda 53 sığınak ile 62 depo kullanılamaz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök Operasyonu'nda terör örgütünce kullanılan 53 sığınak ve 62 deponun imha edildiğini bildirdi.

Eren-5 operasyonunda 53 sığınak ile 62 depo kullanılamaz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesini bertaraf etmek amacıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen operasyon sürüyor.

Operasyon kapsamında 53 sığınak ve 62 depo kullanılamaz hale getirildi. Bu sığınak ve depolarda, 44 kilogram mazot amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı (EYP), 2 kullanıma hazır EYP, 21 kilogram kimyasal/plastik patlayıcı, EYP yapımında kullanılan 600 metre kablo, 500 metre saniyeli fitil, 200 fünye, 5 akü/güç kaynağı, 18 ateşleme anahtarı, 529 pil, 103 litre mazot, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 uzaktan komutalı ateşleme düzeneği, güneş paneli, muhtelif miktarda kenevir tohumu ile çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ediyor.

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