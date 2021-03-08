Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kanal 7 Emanet Dizisi 132. Bölüm koronavirüs aslıhan güner 13 Haziran Cumartesi Benimle Söyle corona
Türkiye'de 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 13 bin 215 kişinin...
Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Erdoğan ve Johnson Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek adımları görüştü
Erdoğan ve Johnson Türkiye-İngiltere ilişkilerini...
206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi
206 bin 713 iş yeri,...
1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı
1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı

Erdoğan ve Johnson Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek adımları görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson telefonda görüştü. Görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve Kovid-19'la mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirecek adımlar, bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ve Johnson Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek adımları görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere birçok alanda Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, salgın şartlarının da elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, 29 Aralık 2020'de Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurgulayarak, bu kapsamda atılacak adımların 20 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağını söyledi.

Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin son dönemde gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözümle yalnızca Ada'daki iki taraf için değil, yeni bölgesel iş birliği fırsatları bakımından herkes için "kazan-kazan" durumu meydana geleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta olduğu gibi Doğu Akdeniz ve Ege'de de yapıcı tutumuna devam ettiğini, Yunanistan'ın kışkırtıcı eylem ve söylemlerine rağmen soğukkanlı tavrı ve istikşafi görüşmelere devam etme kararlılığını koruduklarını belirtti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.