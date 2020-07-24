Erdoğan ve Bahçeli Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin, "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan cuma namazının ardından, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aynı araçla gelerek, ziyaret ettiği türbenin girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, 86 yıllık bir süreç sonunda, Cumhur İttifakı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gayretleri neticesinde, yargının artık hakikatle görmesiyle Ayasofya-i Kebir Camii'nin aslına döndüğünü söyledi.