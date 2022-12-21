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Erdoğan: Asgari ücret konusunu çözüme kavuşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.
GÜNCEL 21.12.2022, 12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul benzetmesi hakkında "Bay Kemal oğluna sahip çık. 'O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadım." dedi. 6'lı masanın durumu hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez." yorumunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bu yılı yüzde 4-5 gibi bir büyümeyle kapatacak." açıklamalarında bulundu.
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