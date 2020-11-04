Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs survivor salgın
81 ili kapsayan 'koronavirüs' genelgesi ile ek tedbirler alındı
81 ili kapsayan 'koronavirüs' genelgesi...
İstanbul'da salgına karşı mesai düzenlemesi
İstanbul'da salgına karşı mesai düzenlemesi
İzmir'de konutları 1 yıl içinde teslim edeceğiz
İzmir'de konutları 1 yıl içinde...
Biz aslında bu seçimleri kazandık
Biz aslında bu seçimleri kazandık
Geldiğimiz noktada kendimizi gerçekten iyi hissediyoruz
Geldiğimiz noktada kendimizi gerçekten iyi...

'Enkazdan kurtarılan Ayda'nın genel durumu iyi'

Enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

'Enkazdan kurtarılan Ayda'nın genel durumu iyi'

İzmir'de, depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ayda Gezgin'i ziyaret etti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.