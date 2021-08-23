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Enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz
Enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu...

Enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aldığımız tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz." dedi.

Enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu.

Oktay, "Aldığımız tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şunları kaydetti:

"Yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde güçlü göstergeler mevcut. Hedefimiz 210 milyar dolar civarında ihracata ulaşmaktır. Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz."

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