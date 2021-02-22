En Uygun Uçak Bileti Fırsatlarını Kaçırma!

Hem yurt içinde hem de yurt dışında gezmediği yerleri gezmek, yeni yerler keşfetmek her seyahat tutkununun hayali. Bu hayale yaklaşmak da, ucuz uçak bileti kampanyalarını değerlendirmekle mümkün. Doğru zamanda satın alınan ucuz uçak bileti, gezmeyi sevenler için büyük bir fırsat. Siz de en uygun uçak bileti kampanyalarından haberdar olmak istiyorsanız, Pegasus’un uçak bileti fırsatlarını kaçırmayın!

Pegasus Uçak Bileti Mobil Uygulamasıyla Bilet Almak Çok Kolay!

Hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran telefonlar, uçak bileti satın alma işlemlerinde de vazgeçilmez olmayı başarıyor. Pegasus’un uçak bileti mobil uygulaması sayesinde, siz de anlık olarak uçak bileti fırsatlarından haberdar olabilir ve dünyayı ekonomik olarak gezmenin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm işlemleri tek ekranda yapma imkanı sunan uçak bileti mobil uygulaması, uçak bileti rezervasyonundan başlayıp seyahatinizi tamamlayana kadar tüm ihtiyaçlarınıza cevap veriyor. Mobil uygulama sayesinde siz de biletinizi uçak hızında alıp, dilediğiniz yere uygun fiyatlarla seyahat edebilirsiniz. En uygun uçak bileti fırsatlarını kaçırmamak için siz de mobil uygulamayı cep telefonunuza indirmeyi unutmayın!

Hem hızlı hem de ucuza uçak bileti almak istiyorsanız, mobil uygulamadaki “Uçuş Ara” butonuna dokunarak ilk adımı atabilirsiniz. Sonrasında gideceğiniz yeri, zamanı ve uçuş bilgilerini listeleyerek size en uygun uçak biletini seçip rezervasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Biletini daha sonra satın almak isteyenler, uygun fiyatlı uçak biletini kaçırmamak için uygulamanın sol alt köşesinde yer alan “Fiyatı Sabitle” seçeneğini kullanarak, istedikleri zaman aynı fiyata uçma fırsatını yakalayabilirler. Ödeme aşamasında da dilediğiniz para biriminde ödeme yapmanız mümkün. Seyahat tutkunları için en önemli konulardan birisi de uçuş paketleridir. Uçuş paketleri; Eko, Süper Eko, Avantaj ve Business Flex olmak üzere 4 paketten oluşur. Fakat şuan pandemi sebebiyle tüm uçuş paketleri için yalnızca 1 adet ve boyutları en fazla 55x40x20 cm ebatlarında olan kabin bagajı uçak içine kabul edilmektedir.

Pegasus Flex ile Bilet Seçimine Özgürlük Kat!

Bilet seçiminde özgür olmak isteyenlere müjde! Siz de Pegasus Flex ile gerek yurt içi gerekse yurt dışı uçuşlarınızda özgürsün üz! Satın alma işlemi sırasında biletinize ekleyebildiğiniz Pegasus Flex, satın aldığınız bilete esneklik kazandırarak dilediğiniz zaman bilet değiştirme hakkına sahip olmanızı sağlar. Pegasus Flex ile biletinizi istediğiniz tarihe ve parkura ceza ödemeden değiştirebilirsiniz. Uçuş planı sıkça değişenler için vazgeçilmez bir özellik olan Pegasus Flex’i; bilet satın alırken Pegasus’un web sitesinden, acentelerinden ya da çağrı merkezi üzerinden ekleyebilirsiniz. Pegasus Flex’in kişi başı tek yön bilet için ücreti iç hatlarda 12,99 TL, dış hatlarda ise 9,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla sunulmaktadır. Pegasus Flex satın alan misafirlerin dikkat etmeleri gereken başlıca detaylar şunlardır;

- Pegasus Flex’i ancak uçuşa 6 saat kala satın alabilirsiniz.

- Pegasus Flex isim değişikliğini kapsamaz, sadece uçuş değişikliğinde kullanabilirsiniz.

- Pegasus Flex iadeyiz kapsamaz, sadece değişiklik için kullanabilirsiniz.

- Pegasus Flex’i sadece biletleme aşamasında satın alabilirsiniz ve sadece satın alınan bilet için geçerlidir.

- Flex satın aldığınız uçuşta değişiklik yapmak isterseniz, ceza ücreti ödememek için değişikliği en az 2 saat önceden yapmanız gerekir.

- Eski uçuş ile değişiklik yapılan uçuş arasında fark bulunuyorsa, bu fark tahsil edilir.

- Pegasus Flex’i; Süper Eko, Eko veya Avantaj Paket tercihlerinde satın alabilirsiniz. Eğer Business Flex’i tercih ederseniz, 1 kez iptal ya da değişiklik hakkınız paket kapsamında verilir. Çünkü Business Flex Paket, değişiklik hakkını da içeren en kapsamlı pakettir.

- Check-in yapmış olsanız bile Flex ile değişiklik yapabilirsiniz.

- Çağrı merkezi üzerinden yapılan değişikliklerde hizmet bedeli de tahsil edilir.

- Pegasus Flex ile farklı tarihlere ve farklı parkurlara değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılan parkurun Flex ücreti ile ilk parkurun Flex ücreti arasında fark var ise, fark iade veya tahsil edilir.

- Ücretli opsiyon satın alındığında Pegasus Flex’i kullanamazsınız. Ürün, opsiyonlu PNR’larda ödeme sayfasında gösterilmez.

- Bilet açığa alınırsa, Flex özelliğinden tekrar faydalanılamaz.

- Taşıma Ücreti (a) Baz Ücret, (b) Yakıt Harcı, (c) Havalimanı Vergisi, (d) Check-in Bedeli ve (e) Hizmet Bedelinden oluşmaktadır. Bu kapsamda, değişiklik yapılan uçuşun taşıma ücretindeki kalemler ile ilk uçuşun taşıma ücretindeki kalemler arasındaki her bir ücret farkı tahsil edilir. - Pegasus Flex, satın alınan Bilette cezasız değişiklik yapılmasına olanak veren bir ürün olduğundan değişiklik yapılan uçuşun toplam taşıma ücretinin ilk uçuştakinden düşük olması durumunda iade yapılmaz.