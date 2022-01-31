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En düşük tarifede aylık elektrik tüketimini 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." dedi.

En düşük tarifede aylık elektrik tüketimini 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum." dedi.

Erdoğan, "Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kademeli elektrik tarifesine düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir. Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz. Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik." diye konuştu.

"Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangılarıyla mücadeleye ilişkin, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek diğer hedeflerimizle birlikte enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi de yerine getireceğiz."

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