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Emniyetten personelin talep ve sorunlarını çözmek için "yüz yüze" iletişim

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığınca geçen ay başlatılan "yüz yüze görüşme" sistemiyle teşkilat mensupları sorun ve taleplerini merkeze doğrudan iletme imkanı buldu.

GÜNCEL 21.10.2022, 15:37
Emniyetten personelin talep ve sorunlarını çözmek için "yüz yüze" iletişim

Uygulama kapsamında, "yüz yüze görüşme", "çağrı merkezine doğrudan talep iletme" ile "internet ve Personel Bilgi Sistemi üzerinden form doldurma" yöntemleri sayesinde Türkiye'nin her noktasından Personel Başkanlığına 7/24 ulaşabilen teşkilat mensupları, eş görevi, çocuklarının eğitim öğrenim durumu, engellilik durumu, ailesel durumlar, yaş haddi ve sağlık sorunları gibi mazeretlerini doğrudan iletebilme imkanına kavuştu.

Teşkilat mensuplarının etkinliği ile verimliliğini artırmak amacıyla başlatılan uygulamalar üzerinden gelen talepler, Personel Başkanlığı tarafından değerlendiriliyor.

Talepler, yüz yüze iletiliyor

Personel Başkanlığı tarafından eylül ayının ilk haftasında başlatılan yüz yüze görüşme günleri etkinliği kapsamında, bugüne kadar 291 personel, sorun ve taleplerini iletti.

137 personelin sorunu kısa sürede çözüme kavuşturulurken, diğer taleplerin incelenmesi sürüyor.

Uygulamanın başarılı olarak değerlendirilmesi üzerine alınan kararın ardından yüz yüze görüşmeler il emniyet müdürlüklerinde de başlayacak.

Çağrı merkezi

Farklı illerde görev yaptığı için yüz yüze görüşme imkanı bulamayan personelin sorun ve taleplerini iletmesi için de çağrı merkezi kuruldu.

Haftanın 7 günü, 24 saat görev yapan çağrı merkezine 0 312 462 17 63 - 0 312 462 17 65 - 0 312 462 17 66 numaralı hatlardan ulaşan 239 personelin başvurusu değerlendirmeye alındı.

Personel Bilgi Sistemi üzerinden gelen başvurular

Emniyet Genel Müdürlüğünün kapalı devre iletişim sistemi POLNET'te kullanılan Personel Bilgi Sistemi'nde (PBS) yapılan güncellemenin ardından personel talepleri yeni ara yüzde doldurulan form ile de merkeze iletilebiliyor.

Emniyet mensupları, POLNET'e erişim imkanı olmayan noktalarda ise talep ve isteklerini Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinde de yapabiliyor. Her iki iletişim kanalından gelen 5 bin 433 başvurudan 3 bin 779'u çözüme kavuşturuldu.

Atama talepleri

Yurdun her köşesinde görev yapan ve çeşitli nedenlerle görev yerini değiştirmek isteyen 6 bin 249 teşkilat mensubu, açılan iletişim kanalları üzerinden mazeret başvurusunda bulundu.

İncelenen başvurulardan 4 bin 111'i çözüme kavuşturulurken, kalan taleplerin çözümü için de mevzuat ve alınan kararlar gereğince çalışmalar sürüyor. Gelen talepler, mevzuat çerçevesinde değerlendirildikten sonra personelin kişisel sayfasına iletilerek geri dönüş yapılıyor.

Emniyet, mensuplarını özel günlerinde de yalnız bırakmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, doğum günü, nikah merasimi ile meslekteki 10, 20 ve 30'uncu yılını dolduran personeli, özel günlerinde yalnız bırakmadı. Son bir ayda 32 bin 271 personele doğum günü ile meslekteki 10, 20 ve 30'uncu yıl dönümleri için tebrik mesajı iletildi. Aynı dönemde, 533 düğün ve nikah törenine gönderilen tebrik mesajları da okundu.

Ülke genelinde, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için fedakarca görev yapan emniyet personelinin moral, motivasyon, mesleki dayanışma ve verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan yeni projelerin de kısa sürede hayata geçirileceği öğrenildi.

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