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Emniyetten 6 adımda siber zorbalıkla mücadele

"Siber zorbalıkla mücadele" kapsamında, vatandaşlardan tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık, takip ya da mesaj isteklerine cevap vermemeleri ve mağduriyet yaşamaları halinde bunun delillerini saklamaları istendi.

GÜNCEL 09.11.2022, 10:12
Emniyetten 6 adımda siber zorbalıkla mücadele

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "siber zorbalıkla mücadele" kapsamında vatandaşlardan tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık, takip ya da mesaj isteklerine cevap vermemelerini ve mağduriyet yaşamaları halinde bunun delillerini saklamalarını istedi.

Dijital platformlar, dijital ortamlar ve sosyal medya mecraları aracılığıyla bir kişinin, bir başka kişiyi kasıtlı ve düzenli olarak rahatsız etmesi, zarar verme amacını taşıyan eylemlerde bulunması, incitmesi ya da korkutması olarak tanımlanan siber zorbalık, son dönemde özellikle gençler arasında görülüyor.

Hem ebeveynlerin hem de gençlerin dikkatli olması gereken bir durum haline gelen siber zorbalık bazı durumlarda suç sayılıyor.

Siber zorbalıkla mücadele eden Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, başta SİBERAY projesi olmak üzere çeşitli kurum ve okullarda verdiği seminer ve eğitimin yanı sıra afiş, billboard, broşür çalışmaları yoluyla bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri yürütüyor.

Siber suçlarla mücadele birimleri bu kapsamda, 2021'de 1 milyon 301 bin 425, bu yıl ise 4 milyon 673 bin 777 kişiye ulaşarak, başta siber zorbalık olmak üzere sanal dünyada işlenen suçlara karşı uyardı ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Emniyet birimleri tarafından yapılan bilgilendirmelere göre, sosyal medyada bir başkasının rahatsızlık verici görüntülerini yayımlamak, hakkında yalan ya da uydurma haberler yaratmak ve bunları yaymak, özel ya da mahrem bilgilerini sızdırmak, tehdit mesajları yollamak, hakarete varan ifadeler kullanmak, anonim hesaplardan taciz etmek, rahatsızlık vermek, hesaplarını ele geçirmek bu hesaplardan uygunsuz yayınlar yapmak, ısrarla takip etmek, ya da paylaşımlarına kasıtlı olarak sürekli olumsuz yorumlar yapmak siber zorbalık olarak sayılıyor.

Siber zorbalık ile karşılaşıldığında, rahatsız eden kişiyle iletişime son verilmesi, hesapların korunaklı hale getirilerek erişimlerin kısıtlanması, ısrarla devam ediyorsa güvendiğiniz kişilere ya da aileye durumun anlatılması gerekiyor.

Siber zorbalığın görmezden gelinecek bir sorun olmadığı vurgulanan bilgilendirmelerde, siber zorbalıkla mücadele yöntemleri altı önemli adımda şöyle sıralıyor:

- Tanımadığınız kişi ve kişilerden gelen arkadaşlık, takip ya da mesaj isteklerine cevap vermeyin.

- Siber zorbaya karşılık vermeyin ve misilleme yapmayın.

- Siber zorbayı ilgili sosyal medya platformuna şikayet edin ve engelleyin.

- Çocuklar siber zorbalığa maruz kalırsanız, bu durumu ailenizle paylaşın.

- Mağduriyet yaşanılan durumlara ait delilleri saklayın.

- 18 yaşından küçükseniz anne veya babanızla, 18 yaşından büyükseniz şahsen cumhuriyet savcılığına, polise veya jandarmaya başvurun.

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