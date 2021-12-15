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Emniyetin 'Zehir' operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
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Emniyetin 'Zehir' operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Türkiye genelinde başlatılan operasyon kapsamında 342 adrese baskın düzenlendi, 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ve 61 şişe alkol aroması ele geçirildi.

Emniyetin 'Zehir' operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti.Ekipler, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattı.

Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 31 bin 343 litre sahte/kaçak içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ile 61 şişe alkol aroması ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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