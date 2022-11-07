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Emniyet Genel Müdürlüğünden iddialara yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğünden "Suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, yabancı istihbarat teşkilatlarının iftiraları, örtülü-açık suçlamaları ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

GÜNCEL 07.11.2022, 22:55
Emniyet Genel Müdürlüğünden iddialara yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, organize suç örgütleri, uyuşturucu ve terör örgütleri başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadele konusunda yöneltilen iddialara yanıt verildi.

Türk Polis Teşkilatı ve tüm güvenlik güçlerini her fırsatta kötülemeyi vazife edinmiş olanların görevlerinin başında olduğuna işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"100 bin kaçak göçmeni sınır dışı ediyoruz, 'Burada ne işleri vardı?' diyorlar. Organize suç örgütlerini tek tek çökertiyoruz, üyelerini yakalayıp Adalete teslim ediyoruz, 'Nereden çıktılar?' diye soruyorlar. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık, en büyük gözaltıları, en büyük tutuklamaları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz, kökünü kurutuyoruz, 'Bunları niçin yakalıyorsunuz? Neden bu kadar yakalıyorsunuz? Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar.' diye en ağır suçlamaları yöneltiyorlar. FETÖ'nün belini kırdık, operasyonlarımız kesintisiz sürüyor, 'Bitmedi mi hala?' sorusu ile karşılaşıyoruz. PKK/KCK'yı çökerttik, şehirlerimiz huzur içerisinde. Buna rağmen karalama derdindeler."

Emniyet teşkilatının sanal kumardan siber suçlara, dolandırıcılıktan hırsızlığa kadar suç ve suçlunun peşinde olduğu ve hiçbirine nefes aldırılmadığı belirtilen açıklamada, teşkilatın suç ve suçluyla mücadelede tarihinin en başarılı döneminde olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geçen yılı sıfır faili meçhul cinayetle tamamladık. Bu yıl trafik kazalarındaki ölümler yüzde 12 azaldı. Aile içi ve kadına yönelik şiddette ihbar anından çok kısa süre sonra olay yerindeyiz. Pandemiden depreme, sellerden yangınlara kadar 7 gün 24 saat aziz milletimizin ve ülkemizin huzuru için teyakkuzdayız. İnanıyoruz ki; gayretimizin, çabamızın ve yaptıklarımızın milletimiz farkında... Suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, yabancı istihbarat teşkilatlarının ve onların taşeronlarının iftiraları, örtülü-açık suçlamaları, itibarsızlaştırma ve mücadeleden düşürme hamleleri ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz.

15 Temmuz'u başaramayanların bize nasıl kin beslediğini biliyoruz. Coğrafyamızdaki istikrarsızlığa bizi bulaştıramadıkları için hırslandıklarını biliyoruz. Her türlü saldırılarına direnen ve fırsat vermeyen güvenlik güçlerimizi hazmedemiyorlar. Bunu da biliyoruz. Türkiye Yüzyılı için yolumuza; milletimize olan sorumluluğumuz, devletimize olan sadakatimiz, medeniyetimize olan bağlılığımız ve şehitlerimize olan borcumuzla devam edeceğiz."

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