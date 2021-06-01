Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cibali sigara ve tütün fabrikası salgın korona koronavirüs survivor
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak...
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 112 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 7...
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin...
Uygulanan aşı miktarı 29 milyon 246 bin 861 oldu
Uygulanan aşı miktarı 29 milyon...

Emniyet Genel Müdürlüğünde 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, "2021 yılı genel atama çalışmaları" çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere 37 bin 199 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydedildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.