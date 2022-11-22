Emine Erdoğan: Türkiye olarak, iklim değişikliği ile mücadelede küresel bir aktörüz

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Çocuk Forumu Kapanış Programında konuştu.

Bu forumların temasını belirleyen, Çocuk Danışma Kurulu'nun bu yıl, "İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı" temasını seçtiklerini aktaran Erdoğan, bunun, onların ne kadar bilinçli evlatlar olduklarını gösterdiğini dile getirdi.

"İklim değişikliğini, birinci muhatabı konumundaki çocukların açısından tartışmak, meselenin özüne inmektir." diyen Emine Erdoğan, UNICEF'e, tüm paydaşlara ve programda emeği geçenlere şükranlarını sundu. Erdoğan, dost ve kardeş ülkelerden gelen yabancı misafirlerin katılımından da memnuniyet duyduğunu söyledi.

Geleceğin çocuklarla filizlendiğini ifade eden Erdoğan, "Bizler, bu dünyayı onlardan ödünç aldık. 'Çocuklar bugünkü nüfusumuzun üçte birini, geleceğimizin ise tamamını oluştururlar' sözü, bu gerçeği çok güzel ifade eder. Çocukları ilgilendiren sorunları çözmek ve onlara adil bir dünya bırakmak, bizlerin temel sorumluluğudur. Hepimiz bu bilinçle gelecek nesillere dopdolu bir miras hazırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Mirasın sadece kazanımlardan oluşmadığını, bazen eksikler, kayıplar, hataların da miras kaldığını belirten Erdoğan, o nedenle çağa ait sorunları çözüme kavuşturmada iş birliğine vurgu yaptı, bunun hem çocuklara hem de geleceğe borç olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin insanlığın yüzleşmek zorunda kaldığı, yüzyılın en büyük küresel sorunu olduğuna dikkati çekerek, bu hayati krizin, 8 milyar insanı ve tüm canlıları doğrudan etkilediğini, çocukların da orantısız olarak etkilendiğini vurguladı.