Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York Türkevi'nin teras katında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Melisa Fleming, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ve Güney Kore Cumhurbaşkanının eşi Kim Kun Hee başta olmak üzere, Letonya ve Ekvador'un da aralarında bulunduğu 15 ülke liderinin eşlerinin katıldığı Türk mutfağı tanıtım programı düzenledi.

Programda konuk lider eşleri lokum sarıp, akide şekeri keserek Türk lezzetlerinin hazırlanışını tecrübe etti.

"Sürdürülebilir ve Sağlıklı Türk Mutfağı" isimli etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "Mutfak, kültürel mirasın en önemli unsurlarından biridir. Bir ülkenin milli kimliğini, karakterini ve hatta medeniyet özünü yansıtan bir aynadır. Gastro-diplomasi ve gastro-turizm gibi kavramlar ülkelerin, kültür ve tanıtım politikalarının ana unsuru haline geldi." diye konuştu.

"Türk mutfağı, Anadolu’daki yüzlerce yıllık serüveninde birçok farklı medeniyetle etkileşime girmiştir. Mutfağımızın kapıları, farklı dinlerin, kültürlerin ve etnik grupların birlikte yaşama deneyimine açılır." diyen Erdoğan, Türkiye'nin barış ve hoşgörü niyetinin mutfak kültürünün pratiklerinden rahatça okunabileceğini belirtti.

Emine Erdoğan, "Soframızda yabancının yeri, her zaman 'Tanrı misafiri' olarak ayrılmıştır. Emsalsiz ikram kültürümüz, misafiri baş üstünde tuttuğumuzu anlatır. Kısacası sofralarımız cömertliğin, paylaşmanın, dayanışmanın, insan sevgisinin ve yaşam kültürümüzün özetidir." ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin, başlı başına bir gastronomi diyarı olarak dünyanın ilgisini çekmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Erdoğan, Anadolu'nun UNESCO tarafından koruma altına alınan birçok gastronomi unsurlarına sahip olduğuna işaret etti.