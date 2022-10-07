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Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkenin ve İslam dünyasının Mevlit Kandili'ni tebrik etti.
GÜNCEL 07.10.2022, 10:33
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet elçisi sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrifiyle iyiliğin, güzelliğin ve hayrın müjdelendiği bu kutlu gecenin feyzi, tüm insanlığın üzerine olsun. Ülkemizin ve İslam dünyasının Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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