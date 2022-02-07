Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan'dan kendisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor." dedi.
07 Şubat 2022 Pazartesi 21:14