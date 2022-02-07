Emine Erdoğan'dan kendisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Emine Erdoğan, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor." dedi.

07 Şubat 2022 Pazartesi 21:14