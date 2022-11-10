Emine Erdoğan'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" paylaşımı
GÜNCEL 10.11.2022, 10:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84'üncü yılında saygı ve rahmetle andığını bildirdi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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