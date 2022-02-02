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Emine Erdoğan, Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışını yaptı

Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesinin iş birliğinde yapılan Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışına katıldı.

Emine Erdoğan, Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışını yaptı

Karapürçek Mahallesi'ndeki kütüphanenin açılış kurdelesini, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve diğer ilgililerle kesen Emine Erdoğan, "Tüm Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum. Bebek kütüphanelerinin sayısının tüm Türkiye'de artırılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Ardından kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, burada oynayan bebek ve çocukları sevip onlara oyuncak hediye etti.

Emine Erdoğan, kütüphanedeki 7 yaşındaki Nisa Türkmen adlı çocukla "Sıfır Atık" oyununu oynayarak çocuklara atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini anlattı.

Daha sonra Masal Atölyesi'nde çocuklara, "Nasrettin Hoca ve Cimri Komşusunun Hikayesi" kitabını okuyan Emine Erdoğan, onlarla keyifli zaman geçirdi.

Emine Erdoğan, kütüphane çıkışı kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

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