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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz
Emine Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
GÜNCEL 29.10.2022, 11:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında, dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük mirası, ilelebet payidar kılacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutu olsun." ifadelerini kullandı.
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