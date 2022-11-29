Elon Musk, Apple'ın pazar gücüne savaş açtı
Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, iPhone üreticisi Apple'ı hedef alarak ABD merkezli teknoloji şirketini, pazar gücünü kötüye kullanmakla suçladı.
Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ilk olarak, Apple'ın Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret edip etmediğini sordu. Musk, "Apple, Twitter'da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" ifadesini kullandı.Musk, daha sonra attığı bir tivitte Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'u etiketleyerek, "Neler oluyor burada?" diye sordu.
Apple'ın, uygulama mağazasında yapılan satışlardan yüksek pay almasını da eleştiren Musk, Apple'ın uygulamadaki ücretine dair bir tiviti alıntılayarak, "Apple'ın App Store'dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz?" paylaşımında bulundu.
Apple'ın, Twitter uygulamasını herhangi bir sebep göstermeden App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini iddia eden Musk, bu konuda, "Apple ayrıca, Twitter'ı App Store'dan alıkoymakla tehdit etti ancak nedenini bize söylemiyor." ifadesini kullandı.
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
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