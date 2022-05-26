Elektronik İzleme Merkezi şiddet uygulayanları adım adım takip ediyor

İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yer alan Elektronik İzleme Merkezi, kadın gazetecilere tanıtıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin de yer aldığı programda, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir Merkeze ilişkin bilgilendirme yaptı.

İçişleri Bakanlığının faaliyetlerini "şiddete karşı sıfır tolerans" anlayışıyla yürüttüğünü belirten Özdemir, tüm kolluk personelinin kadına karşı şiddetle mücadelede en üst düzeyde duyarlı hale getirilmeleri, işlemlerini profesyonel olarak tesis edebilmeleri için sürekli olarak eğitime tabi tutulduğunu söyledi.

Eğitimde üzerinde durulan konuların başında, mağdur ile iletişimin geldiğini, kolluk personelinin yetki ve sorumluluklarını bilmesi, bu yetki ve sorumlulukları tereddüt etmeden kullanmasının ön planda olduğunu aktaran Sibel Özdemir, veri entegrasyonu sayesinde de vaka bildiriminin anında paylaşıldığını ve mağdur için gerekli tedbirlerin alınabildiğini anlattı.

KADES uygulamasına 5 dil seçeneği daha ekleniyor

"Tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında" mottosu ile 24 Mart 2018'de hayata geçirilen Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES), şiddet ihbar süresini minimum seviyeye çektiğini dile getiren Özdemir, şu bilgileri verdi:

"KADES uygulaması bugüne kadar 3 milyon 700 bin kadın tarafından indirildi ve yaklaşık 400 bin ihbar alınmıştır bu sistem üzerinden. Tüm ihbarlara ortalama 5 dakika süre içerisinde müdahale edilmektedir.

KADES uygulamasının daha fazla kişiye ulaşması yaşadıkları mağduriyet doğrultusunda en kısa sürede yardım talep edebilmeleri için farklı dillere de çevirisi yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu diller, ilk etapta 1 Mart 2021 tarihinde İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsça olarak kullanıma başlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkçe dışında 5 olan dil seçeneğini 10'a çıkarma yönünde çalışmalar hızla devam etmektedir. Eklenen 5 dilimiz ise İspanyolca, Almanca, Özbekçe, Kırgızca ve Kürtçedir."